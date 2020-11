Fußball : Hilden: AC Italia und FC Türkspor bejubeln im Pokal Siege

Kreis Mettmann Beide Mannschaften überraschen mit einer starken Vorstellung auf fremdem Platz. Die Spiele von SV Ost, SV Nord und SSVg Haan fallen hingegen aus.

Garather SV – AC Italia Hilden 0:6 (0:3) . Zumindest der Papierform nach ein überraschender Sieg für den AC Italia, der in der Kreisliga C (Gruppe 3) auf Rang fünf zu finden ist. Dass Garath eine Liga höher spielt (Platz 17), davon war in den 90 Spielminuten kaum etwas zu sehen. Mit dem Doppelschlag von Ivan Ancona (8.) und Louis Loewenau (10.) stellte das Team von Trainer Pierantonio Tassone die Weichen früh auf Sieg. Dann kam die große Zeit von Martin Kanke, dem gleich ein Dreierpack (37., 60., 69. – Elfmeter) gelang. Filipo Sanzone machte schließlich das halbe Dutzend voll.

TuS Homberg – FC Türkspor Hilden 1:2 (0:0). Im Duell der beiden B-Kreisligisten hatten die Hildener am Ende den längeren Atem. Nach dem 0:1-Rückstand (77. – Marcel Hillig) markierte Fatih Öztürk den Ausgleich (88.). In der Nachspielzeit machte Türkspor den Einzug in die zweite Kreispokalrunde perfekt. In Durchgang eins hatte die Elf von Trainer Said Azmaa Glück, da Hombergs Till Ahrens mit einem Foulelfmeter nur den Querbalken traf.