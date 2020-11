Fußball : Hilden: MSV hält SpVg. 05/06 in Schach

Feisal El Halimi (am Ball) markierte in der ersten Halbzeit zwei Tore für den MSV. SpVg-Kapitän Florian Müller blieb mit seinem Team ohne Pokalglück. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Allerdings macht der A-Kreisligist auf dem Kunstrasen an der Schützenstraße den Pokalerfolg gegen den klassentieferen Lokalrivalen erst spät klar.

Von Elmar Rump

MSV Hilden – SpVg. Hilden 05/06 5:3 (2:1). Erst in der Schlussviertelstunde brachte Kreisliga A-Schlusslicht MSV den Einzug in die zweite Kreispokalrunde in trockene Tücher. Die Einheimischen erwischten einen Auftakt nach Maß. Kaum waren fünf Minuten absolviert, da traf Feisal El Halimi zum 1:0. Der Mittelfeldspieler ließ kurz vor dem Seitenwechsel (41.) auch das 2:1 folgen. „Da waren wir in der Abwehr zweimal nicht gut organisiert. Ohnehin standen wir hinten längst nicht so stabil wie in den Meisterschaftsspielen“, sah 05/06-Coach Andreas Kober diesmal die Schwachstelle im hinteren Mannschaftsteil.

Gleichwohl gab es auch in der sonst torgefährlichen Offensive manche Probleme. Sascha Hofrath überlistete zwar den gegnerischen Torhüter mit einem Distanzschuss zum 1:1 (16.), doch dafür ließen Hofrath selbst, Biogio-Giuliano Rizzelli, Patrick Trautner und Bastian Adoma vielversprechende Einschussmöglichkeiten liegen.

Vorübergehende Besserung brachte die Anfangsphase von Durchgang zwei. Torben Tiedemann zog nach einem Fehler in der MSV-Deckung entschlossen ab – 2:2 in der 47. Minute. Nach gut einer Stunde behauptete sich der junge Rizzelli auf der linken Seite und schoss platziert in die lange Ecke (61.). Der Kreisliga B-Zweite konnte sich über die 3:2-Führung indes nur vier Minuten freuen, weil der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Oumar Diallo egalisierte.

„Den Ausgleich fingen wir uns viel zu früh ein. Auf der anderen Seite machen wir die Tore einfach nicht. Aus meiner Sicht hatte der MSV schon etwas Glück, weil wir über weite Strecken mehr Spielanteile besaßen“, so Andreas Kober, der ergänzte: „Heute standen Jungs in der Startelf, die sonst weniger Spielanteile haben. Dennoch hatten wir uns, auch wenn der Gegner eine Liga höher spielt, einiges mehr ausgerechnet.“ Selbst die Einwechselung des in der Kreisliga B mit 18 Treffern gelisteten Kingsley Annointing für den auch schon 14 Mal erfolgreichen Bastian Adoma brachte nicht den erhofften Effekt.

In puncto Chancenverwertung konnten dagegen die Gastgeber zufrieden sein – weil die herausgespielten Möglichkeiten gegen Ende konsequent genutzt wurden. So stellte Yeremy Dykoff mit seinem Treffer in der 75. Minute die Weichen in Richtung Sieg. Kapitän Mohamed Bajut machte gegen die längst auf Offensive umschaltenden Süder mit einem konsequent abgeschlossenen Konter (90.) endgültig den Deckel drauf. Nahezu zeitgleich handelte sich 05/06-Youngster Eric Hellwig wegen angeblicher Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte ein.

MSV Hilden: T. Azhari – Orlowski, Dykoff, F. El Halimi (46. Diallo), Z. Bajut (65. Koubaa), Adda, M. Bajut, B. Akyol, Allaiti (52. K. Almakhloufi), Badi, Mesdour.