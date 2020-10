Kooperation in der Reisebranche : Urlaubsguru-Gründer übernehmen Anteile von Kölner Start-up Blookery

Daniel Marx und Daniel Krahn sind die Gründer der Uniq Gmbh, dem Unternehmen hinter der Marke Urlaubsguru. Foto: Urlaubgsguru/Urlaubsguru

Holzwickede Die Corona-Krise hat die Reisebranche hart getroffen. Nun verbünden sich die Macher von Urlaubsguru aus Holzwickede mit dem Team des Kölner Blind-Booking-Anbieters. Ein gemeinsames Projekt ist schon in Planung.

Das Reiseportal Urlaubsguru und das Kölner Blind-Booking-Portal Blookery haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Im Zuge der Kooperation übernehmen die Urlaubsguru-Gründer Daniel Marx und Daniel Krahn Anteile an Blookery. Im Handelsregister ist die Veränderung noch nicht eingetragen.

Das Kölner Unternehmen wurden von Jannis Dorlöchter und Kevin Kiesewetter gegründet, nachdem Kiesewetter für seine Freunde eine Reise organisiert hat, bei der diese bis zum Abflug nicht wussten, wohin es geht. In den vergangenen vier Jahren ist aus dieser Idee ein Team von zehn Mitarbeitern geworden. Doch die Corona-Pandemie machte die weiteren Planungen der Gründer zunichte, da angesichts weltweiter Reisewarnungen und unterschiedlicher Gefährdungslagen kaum jemand Reisen buchen will, ohne zu wissen, wohin es geht und wie die Bestimmungen vor Ort sind.

„Auch wenn es momentan eher nach einem denkbar schlechten Zeitpunkt für Blind-Booking-Investitionen aussieht, glauben wir an die Zukunft des Geschäftsmodells“, sagt Daniel Krahn, Mitgründer von Urlaubsguru. Das Modell sei bei den eigenen Kunden in der Vergangenheit beliebt gewesen – und werde es auch in Zukunft sein, ist der Gründer überzeugt.

Lesen Sie auch Tourismus in Zeiten der Krise : Urlaubsguru-Macher fordern neue Definition von Risikogebieten vom Auswärtigen Amt

Auch der Reisevermittler Urlaubsguru wurde hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Im April hatte die Uniq GmbH, das Unternehmen hinter der Marke Urlaubsguru, den Abbau von rund 40 Arbeitsplätzen bekanntgegeben. Die Geschäfte in Unna und Münster wurden geschlossen, ein Kredit bei der landeseigenen Förderbank NRW.Bank beantragt. Nachdem man in den Jahren 2017 und 2018 noch Gewinne verbuchen konnte (aktuellere Zahlen sind im Bundesanzeiger noch nicht öffentlich), geht es momentan darum, das Geschäft einigermaßen zu stabilisieren. Die Mitarbeiter befinden sich noch immer in Kurzarbeit.