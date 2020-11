Fußball : Kreispokal: SSV Erkrath und Rhenania Hochdahl sind weiter

Die beiden A-Kreisligisten verabschieden sich mit deutlichen Siegen in die vierwöchige Corona-Zwangspause im Fußballverband Niederrhein.

SSV Erkrath – BV 04 Düsseldorf 7:1 (4:0). Mit einem Kantersieg verabschiedeten sich die Erkrather in die Corona-Zwangspause. Auf beiden Seiten standen nicht die Bestbesetzungen zur Verfügung. Während der SSV das noch souverän kompensierte, fehlte dem Spitzenreiter der Kreisliga B, Gruppe 1, so eine Menge fußballerische Qualität. „Das war ein gelungener Auftritt unserer Mannschaft. Allerdings war der BV auch ein dankbarer Gegner. Unsere Jungs hatten angesichts der angebotenen Freiräume richtig Spaß am Fußball. Marko Nikolic, Tim Aydt und Fatih Gecgel stachen noch heraus“, fasste der Sportliche Leiter Werner Nowak zusammen.

Nikolic war an drei Toren beteiligt und traf auf Vorarbeit von Jan Niklas Eickels selbst zum 2:0 (26.). Marco Seidel (23.) und Fatih Gecgel (30., 41.) sorgten außerdem für den Halbzeitstand. Der BV verkürzte per Foulelfmeter (50.) durch Mohamed Mimmi auf 4:1, ehe Fatih Gecgel (55.), Tim Aydt (58. – nach präzisem Diagonalpass von Nikolic) und erneut Gecgel mit seinem vierten Volltreffer (82. – Foulelfmeter) den unerwartet deutlichen Sieg unter Dach und Fach brachten.

TV Angermund – SC Rhenania Hochdahl 1:5 (0:0). Ein feiner Erfolg und Balsam für die zuletzt arg geschundene Fußballseele der Hochdahler, die in bisher zehn Meisterschaftsspielen erst einen Dreier feierten. „Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der wir auch in Rückstand geraten konnten, haben sich unsere Jungs nach deutlichen Worten in der Kabine und den anschließenden drei personellen Wechseln erheblich gesteigert. Jetzt gehen wir mit einem positiven Gefühl in die anstehende Pause“, bilanzierte SCR-Trainer Peter Mollenhauer nach dem Einzug in die zweite Kreispokalrunde.