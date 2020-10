Leichtathletik : Lauftreff Gruiten-Neandertal: Die Glühwürmchen sind los

In der dunklen Jahreszeit benutzen die Läufer des Lauftreffs in Gruiten Stirnlampen – Leiterin Manuela Macias gibt vorne die Richtung an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Gruiten In der Gemeinschaft läuft es sich einfach besser – deshalb erfreut sich der Lauftreff Gruiten-Neandertal seit vielen Jahren eines großen Zuspruchs.

Ausreden lassen die Mitglieder im Lauftreff Gruiten-Neandertal schon lange nicht mehr gelten: Seit fast 40 Jahren bringen sie Laufmuffel und Sportskanonen aller Alters- und Fitnessklassen in Bewegung. Sie laufen bei Wind und Wetter das ganze Jahr. Selbst die Pandemie oder die nun früher einsetzende Dunkelheit stoppt sie nicht. Gemeinsam und auf Abstand mit ihren fluoreszierenden Accessoires am Körper und den Stirnlampen auf dem Kopf bahnen sie sich in der Abenddämmerung regelmäßig ihren Weg durch das Düsseltal.

Es ist Montagabend, kurz vor 18 Uhr auf dem ehemaligen Bürgerhausparkplatz in Gruiten: In der Abenddämmerung zieht ein frischer Herbstwind auf, das Laub raschelt hypnotisierend umher. Nach einem langen Arbeitstag an solch einem kühlen Herbstabend wäre ein gemütlicher Fernsehabend doch die beste Belohnung. So dachte Frank Lunau vor einigen Jahren auch noch, bis er merkte, dass er trotz seines jungen Alters gar keine Kondition besaß: „Ich war ein richtiger Couchpotato und habe überhaupt keinen Sport getrieben. 2014 habe ich dann den Entschluss gefasst, etwas daran zu ändern und habe beim Lauftreff in der Einsteigergruppe angefangen“, erzählt der 55-Jährige heiter, während sich um ihn herum die Läufer formieren. Seit dem ersten Trainingstag hat Lunau nie wieder mit dem Training aufgehört. „Ich habe mich in der Gemeinschaft super aufgenommen gefühlt und laufe seitdem dreimal die Woche mit. Es macht einfach Spaß. Mittlerweile“, erzählt er stolz, „bin ich sogar selbst Laufbetreuer und führe andere Einsteiger ans Laufen heran.“

Info Der Lauftreff reißt auch Nicht-Sportler mit In seiner fast 40-jährigen Geschichte hat der Lauftreff Gruiten-Neandertal, der sich als Breitensportangebot versteht, bislang jeden Teilnehmer begeistern können. Einige Bewegungsmuffel haben sich sogar zu Langstreckenläufern entwickelt, die nun in einer eigenen Wettkampftrainingsgruppe trainieren. Der Verein zählt rund 145 Mitglieder. Wer mit dem Training beginnen möchte und sich von dem Spirit der Gemeinschaft mitreißen lassen will, sollte es ausprobieren. Eine kostenlose Anmeldung sowie alle weiteren Infos gibt es auf der Homepage des Vereins. Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen pausieren die Läufer aber ab sofort – vorerst bis Ende November. www.lauftreff-gruiten-neandertal.de

Auch Tanja Dick (51) ist seit zehn Jahren überzeugte Teilnehmerin im Lauftreff. Vor allem dieser Tage: Seit März befindet sich die Büroangestellte coronabedingt im Homeoffice. „Da freue ich mich einfach, wenn ich abends aus dem Haus kann, um beim Laufen den Kopf frei zu kriegen und mal Dampf abzulassen.“ Alleine würde sie nicht laufen gehen, betont sie ernst. „Weder im Sommer und schon gar nicht in der dunklen Jahreszeit.“ Für sie wäre es ein beklemmendes Gefühl, alleine zu joggen. „Da wäre ich schnell wieder zu Hause. Aber hier genieße ich den Schutz der Gruppe.“ Besonders Frauen, die sonst keine Laufpartner haben, sich alleine in der Dunkelheit nicht wohlfühlen, aber im Winter nicht auf ihren Auslauf verzichten wollen, schätzen diese Eigenschaft des Lauftreffs.

Und tatsächlich ist es auch ein außergewöhnliches Bild, als kurz vor 18.30 Uhr die über 30 Läufer, die sich auf dem Parkplatz eingefunden haben, nach gemeinsamen Aufwärm­übungen ihre Stirnlampen anknipsen und sich in den Wald begeben. Wie zahlreiche Glühwürmchen springen die Lichtpunkte abwechselnd über die Feldwege. Eine Gruppe schneller als die anderen, aber alle gleichsam motiviert, wie Vereinschef Jörg Lohmann (56) und Lauftreffleiterin Manuela Macias (50) wissen. Regelmäßig finden sich zwischen 40 und 150 Läufer auf dem ehemaligen Bürgerhausparkplatz ein, um gemeinsam ihre Runde zu laufen.

Eine Vereinsmitgliedschaft wird dabei nicht vorausgesetzt, erklärt Lohmann. „Allerdings sollte man sich vorher im Internet über unser Anmeldeportal kurz ankündigen.“ Aus zweierlei Gründen: Zum einen sei eine Dokumentation mit den Kontaktdaten der Teilnehmer aufgrund der Coronaschutz-Verordnung notwendig. „Zum anderen können wir so im Vorfeld aber auch gewährleisten, dass wir zum Termin genügend Laufbetreuer dabeihaben.“ Denn eine weitere Besonderheit des Lauftreffs: Läufer unterschiedlicher Leistungsklassen starten zwar gemeinsam um 18.30 Uhr für eine Stunde ins Training, allerdings in eine der für sie passenden sieben Gruppen, in der jeweils ein Laufbetreuer mitläuft.