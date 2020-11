Handball : TB Wülfrath: Pforzheim ist eine Reise wert

Ein fulminanter Schlusspurt bringt den Wülfrather Handballerinnen einen wichtigen Punkt. Der Aufsteiger verabschiedet sich auf Platz sieben in die Corona-Pause der Dritten Liga – und kann den Erfolg nun länger genießen.

TG Pforzheim – TB Wülfrath 23:23 (10:13). Für die TBW-Handballerinnen war Pforzheim eine Reise wert – auch in diesen angespannten Corona-Zeiten. Denn in einer abwechslungsreichen Begegnung feierte der Drittliga-Aufsteiger am Ende einen wichtigen Punktgewinn, der den Sprung auf den siebten Platz bescherte. Eine Moment­aufnahme, zweifellos, doch es ist der richtige Augenblick, sich diese Tabelle einzurahmen, denn die Mannschaft von Michael Cisik kann die Aussicht mindestens zwei Wochen genießen. Der Grund: Der Deutsche Handball-Bund lässt den Spielbetrieb in der Dritten Liga an diesem Montag bis einschließlich 15. November pausieren – vorerst. „Wir alle befinden uns in einer ungewissen Lage. Das vorläufige Aussetzen des Spielbetriebes verschafft uns Zeit, die wir benötigen, um die gerade erst veröffentlichten Verordnungen der jeweiligen Länder einschätzen zu können“, sagte Mark Schober, DHB-Vorstandsvorsitzender. „Wir müssen schauen, wie es weitergeht, denn wir zählen zwar offiziell zu den Profis, werden aber in der Fliethe-Halle nicht trainieren dürfen“, kommentiert der TBW-Coach den Beschluss, während er am Tag nach dem Erfolg seiner Mannschaft und der langen Heimreise seine Beine erst einmal gemeinsam mit dem Hund auslief.