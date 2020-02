Handball : Angeschlagene Unitas Haan ergibt sich Wölfen keinesfalls freiwillig

Trotz des Ausfalls von vier wichtigen Spielern treten die Haaner Handballer beim Oberliga-Spitzenreiter mit einem klaren Matchplan an.

HC Wölfe Nordrhein – DJK Unitas Haan. Eher gedämpft ist in dieser Woche die Stimmung im Unitas-Lager. Ein Grund ist die klare 23:30-Niederlage im Heimspiel gegen den LTV Wuppertal, dem die Haaner in der Hinrunde noch ein 26:26 abtrotzten. Nach dem Abpfiff musste Torhüter Tobias Joest seine Mannschaftskameraden eindringlich mit Worten und Gesten auffordern, sich als Team für die Unterstützung durch die eigenen Fans zu bedanken. Erstmals in dieser Saison wirkte die Mannschaft von Kai Müller so richtig bedient. Das lag aber vor allem an der schweren Verletzung von Pascal Schusdzarra, die sich der Kreisläufer beim Zusammenprall mit LTV-Keeper Mathis Stecken zuzog. Völlig frustriert und von Schmerzen geplagt, erlebte der Kreisläufer den Rest der Begegnung auf der Bank, ehe er sich zur Erstuntersuchung ins Krankenhaus begab. Später folgte ein Besuch beim Schulterchirurgen. Fest steht nur: Das Schlüsselbein scheint nicht gebrochen, gleichwohl bleibt es eine schmerzhafte Angelegenheit, weil Bänder und umgebende Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen sind.