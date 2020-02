Handball : Aufholjagd der HSG Adler Haan bleibt letztlich ohne Belohnung

Gelpe-Strombach – HSG Adler Haan 30:26 (18:11). Trotz einer vor allem im zweiten Durchgang recht guten Vorstellung kassierten die Haaner Regionalliga-Handballerinnen beim Favoriten eine Niederlage und bleiben damit weiter in akuter Abstiegsgefahr.

„Es hört sich mittlerweile vielleicht etwas abgedroschen an, aber ich habe die Hoffnung auf den Klassenerhalt längst nicht aufgegeben, da meine Mannschaft erneut eine prima Moral zeigte und nach dem Seitenwechsel bewiesen hat, dass sie über einiges an Qualität verfügt“, erklärte Andre Wernicke. Damit das aber nicht nur Durchhalteparolen des HSG-Trainers sind, müssen die Adler spätestens im Heimspiel am Samstag gegen Schlusslicht HSV Frechen einen Sieg landen.