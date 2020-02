Handball : Jetzt fehlt der Unitas Haan auch noch Pascal Schusdzarra

Der Kreisläufer der Unitas verletzt sich bei der klaren Niederlage gegen den Oberliga-Dritten LTV Wuppertal an der Schulter und vergrößert das bereits gut gefüllte Haaner Lazarett. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung.

DJK Unitas Haan – LTV Wuppertal 23:30 (11:14). Auf das Tor-Festival beim Lokalrivalen Mettmann-Sport folgte nun in der Halle an der Adlerstraße die Ernüchterung. Der fünfte Heimsieg in Folge blieb den Unitas-Handballern verwehrt, weil sich der LTV von seiner besten Seite präsentierte und mit David Kreckler zweifelsohne den überragenden Akteur der Oberliga-Begegnung in seinen Reihen hatte. Die Haaner hingegen vermochten es nicht, die vielen verletzungsbedingten Ausfälle wettzumachen. Im Gegenteil: Das Team von Kai Müller haderte nicht nur mit der klaren Niederlage, sondern beklagte auch den nächsten Ausfall. Pascal Schusdzarra, der als Kapitän in puncto Kampfgeist immer vorangeht, versuchte an einen von Mathis Stecken abgewehrten Ball heranzukommen und das Leder doch noch im Netz unterzubringen. Dabei prallte der Kreisläufer jedoch unglücklich mit dem LTV-Schlussmann zusammen und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Es dauerte einige Minuten, ehe er sich nach Behandlung durch Physiotherapeut Christian Kirschner wieder aufrappelte. An Handball war nach dieser Aktion für ihn aber nicht mehr zu denken. Vielmehr nahm Schusdzarra mit hängendem Kopf auf der Bank Platz – erneut hatte er sich an der Schulter verletzt, diesmal aber an der gesunden linken. Nach dem Abpfiff ging es deshalb zur Erstuntersuchung ins Krankenhaus. Eine genaue ärztliche Diagnose steht noch aus.