Handball : Mettmann-Sport will Heimstärke beweisen

Mettmann-Sport will Heimstärke beweisen

Die Mettmanner Handballer empfangen mit dem VfB Homberg einen angeschlagenen Oberliga-Rivalen. Die personelle Lage ist weiter angespannt, vielleicht kehrt aber der erfahrene Kreisläufer Stephan Verholen ins Team zurück.

Mettmann-Sport – VfB Homberg. In der Winterpause haben die Verantwortlichen von ME-Sport den Abstiegskampf ausgerufen. Zwar ist die Personalsituation beim Oberligisten weiter prekär, mit mittlerweile zehn Punkten Abstand auf die Abstiegszone sollte das Abstiegsgespenst in Mettmann aber vorerst vertrieben sein.

Besonders der Sieg in der Vorwoche beim TSV Aufderhöhe war wichtig für die Moral der Mettmanner Mannschaft. „Einen ähnlichen Auftritt wollen wir nun auch im Heimspiel hinlegen“, sagt Andre Loschinski. Der Co-Trainer von ME-Sport fordert im ersten Spiel vor eigenem Publikum nach der deutlichen Heimpleite im Derby vor allem vollen Einsatz von den ME-Sport-Handballern. „Die Einstellung ist ganz wichtig. Daran ist es auch im Hinspiel gegen Homberg gescheitert“, sagt er. Nach drei Siegen zum Meisterschaftsauftakt kassierten die Mettmanner seinerzeit beim VfB die erste Saisonniederlage. „Es war ein verregneter Tag, an dem wir in Duisburg eine desolate Leistung abgerufen haben“, erinnert sich Loschinski ungerne zurück.