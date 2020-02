Fußball : Tabellenführer 1. FC Wülfrath genießt die Favoritenrolle

1. FC Wülfrath – Heisinger SV. Nach der Spielabsage am vergangenen Sonntag starten die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer jetzt gegen den abstiegsgefährden Heisinger SV. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht.

Spitzenreiter 1. FC Wülfrath ist am (Sonntag, 15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) Favorit, zeigt aber Respekt. „Wir haben uns in Hinspiel beim knappen 1:0-Sieg recht schwer getan. daher haben wir überhaupt keinen Grund, diesen Gegner zu unterschätzen“, erklärt Massenberg. Der FCW-Vorsitzende findet es schwierig, die Mannschaften sowohl aus dem oberen als auch aus dem unteren Tabellendrittel richtig einzuordnen. „Viele dieser Teams haben sich in der Winterpause verstärkt. Da bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Leistungsstärke auswirkt.“ Die Gastgeber müssen damit rechnen, dass die Heisinger alles daran setzen, aus Wülfrath zumindest einen Punkt zu entführen. Da muss der FCW von Beginn an hellwach sein. Zudem hofft Massenberg, dass nach den Wetterkapriolen der letzten Tage die Partie auf dem Naturrasenplatz ausgetragen werden kann. „Da haben wir den Heimvorteil und die Zuschauer können auf der überdachten Tribüne Platz nehmen“, erklärt er.