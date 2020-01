Handball : Unitas Haan ringt HSG Hiesfeld/Aldenrade nieder

Vergeblich versucht Nedim Porbric (rechts) in dieser Szene, Raphael Korbmacher zu stoppen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Haaner Handballer bieten in der Oberliga-Begegnung eine Berg- und Talfahrt. Am Ende bringen sie ihre Führung jedoch mit der notwendigen Konzentration ins Ziel und hoffen nun, endlich wieder in den Rhythmus zu kommen.

DJK Units Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade 35:29 (13:15). Die Zuschauerzahl in der Halle an der Adlerstraße hielt sich in Grenzen – das EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien zog da offenbar mehr Handball-Fans an. Allerdings waren die TV-Zuschauer am Ende einer spannenden Schlussphase, in der das Team von Christian Prokop den Sieg noch aus der Hand gab, bitter enttäuscht. Besser lief es für die Unitas-Handballer. Die zeigten zwar im Lauf der 60 Minuten gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrad ebenfalls eine Berg- und Talfahrt, waren aber rechtzeitig zum Schlusspfiff wieder obenauf.

„Im Rahmen der Umstände sind Leistung und Ergebnis o.k.“, stellte Kai Müller fest. Der Haaner Trainer wollte angesichts der durchwachsenen Vorbereitung nicht in die Tiefenkritik gehen, merkte lediglich an: „In der ersten Halbzeit haben wir in der Abwehr zu viel zugelassen und in der zweiten Halbzeit hätten wir für meinen Geschmack schneller aus diesen Fehlern lernen können.“ Letztlich zählten für den Coach nur die beiden gewonnenen Punkte, mit denen sich sein Team auf Rang sechs in der Oberliga vorarbeitete.

So spielten sie Unitas: Joest, Seher – Korbmacher (9/3), Jahn (5/1), Austrup (5), Billen (5), Kordes (2), Mohrmann (2), Knoblich (1), Thomé (1), Knürenhaus (1).

Für beide Seiten war es ein zäher Start in die Begegnung. Erst nach vier Minuten brachte Lennard Austrup die Gastgeber in Führung. Nach schönen Anspielen an den Kreis erhöhte Pascal Schusdzarra auf 3:0 (8.). Die Partie nahm nur langsam Fahrt auf. Bis zum 5:2 (11.) durch Raphael Korbmacher hatten die Haaner alles im Griff. Dann nahm HSG-Coach Harry Mohrhoff seine erste Auszeit. Die brachte seine Mannschaft zwar noch nicht wirklich auf Kurs, aber zumindest fanden die Gäste in der Folge besser ins Spiel. Gleichwohl behauptete die Unitas über 6:3 (14.), 7:4 (18.) und 11:9 (23.) die Führung, doch die Hiesfelder kämpften sich immer weiter heran. Nedim Pobric glich schließlich zum 11:11 (24.) aus. Bis zum 13:13 (27.) behielten die Hausherren die Nase vorn, dann aber handelte sich Marvin Mohrmann eine Zwei-Minuten-Strafe ein. In Überzahl gingen die HSG-Handballer erstmals mit 14:13 in Führung und legten 18 Sekunden vor dem Pausenpfiff noch das 15:13 nach – völlig frei kam Philipp Marjanovic am Kreis zum Abschluss.

Gleich nach den Wiederanpfiff rückte die Mannschaft von Kai Müller die Verhältnisse wieder gerade. Lennard Austrup verkürzte auf 14:15, Marcel Billen glich per Tempogegenstoß zum 15:15 aus und Raphael Korbmacher traf aus der Rückraum-Mitte zum 16:15 (32.) – gerade einmal 75 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit absolviert. Der furiose Start der Gastgeber schockte die Hiesfelder jedoch nur kurz. Jonah Ebbing sorgte mit zwei Treffern innerhalb von 20 Sekunden für die erneute Führung der HSG. In der Folge entbrannte ein harter Kampf um die Vorherrschaft auf dem Feld.

Nach dem 21:21 (40.) schienen die Unitas-Handballer auf dem Erfolgsweg. Zunächst setzte sich Korbmacher zum 22:21 (40.) durch. Dann kassierte Austrup eine Zeitstrafe und Christopher Seher wehrte den fälligen Siebenmeter von Philipp Jurzik ab. Auf der anderen Seite nutzte Korbmacher in Unterzahl einen Strafwurf zum 23:21 (42.) und erhöhte eine halbe Minute später sogar auf 24:21. Als der Unitas-Mittelmann einen weiteren Siebenmeter zum 25:21 (44.) im Netz unterbrachte, hatte HSG-Coach Mohrhoff ein weiteres Mal Redebedarf. Den Rhythmus der Haaner störte die Auszeit allerdings nicht, vielmehr zogen sie sogar auf 27:21 (47.) davon und bauten ihren Vorsprung wenig später sogar auf sieben Tore (49. 29:22) aus.