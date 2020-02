Fußball : VfB 03 Hilden II setzt auf die Offensive

Geburtstagskind Marius Hirt hütet beim Bezirksliga-Duell in Gnadental den Hildener Kasten – und die Mannschaft will dem Schlussmann drei Punkte schenken.

„Gnadental ist ein unbequemer, zweikampfstarker Gegner. Darauf werden wir uns einstellen. Dabei gilt es, bei eigenem Ballverlust im Spiel nach vorne, schnell in die Defensive umzuschalten. Offensiv haben wir trotz einiger personeller Ausfälle genügend Qualität, um den Gegner unter Druck zu setzen“, betont Tim Schneider. In Sachen Aufstellung hat der 38-Jährige nur wenig Spielraum. Im Tor wird Marius Hirt „Urlauber“ Michael Miler vertreten. „Marius feiert am Sonntag Geburtstag und hat sich diesen Einsatz durch zuletzt gute Leistungen verdient. Ein Zu-Null-Spiel und drei Punkte wären natürlich das richtige Geschenk“, so Schneider. Der Coach musste in dieser Woche die Offensivkräfte Gianluca de Meo (Weisheitszahn-Operation) und Giacomo Russo (Handverletzung) aus seinem Kader streichen. Dafür sollte Abwehrchef Christoff Donath nach Rückenbeschwerden wieder einsatzbereit sein. Davon ist Gnadentals Torjäger Derman Disbudak (15 Treffer in 14 Spielen) weit entfernt. Der 27-jährige Angreifer zog sich am 11. November beim 3:0 gegen Gerresheim, dem letzten Sieg der Neusser, einen Kreuzbandriss zu und wird seitdem schmerzlich vermisst.