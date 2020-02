Fußball : VfB 03 Hilden lauert in Kleve auf drei Punkte

Die Mannschaft von Marc Bach hat noch den bösen Ausrutscher der Vorsaison im Kopf und plant nun eine bessere Vorstellung.

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden. Die Fußballer des VfB 03 (Rang elf) erwarten am Sonntag (15 Uhr) ein Duell auf Augenhöhe, denn Gastgeber 1. FC Kleve (13.) hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Im Hinspiel trennten sich die Oberliga-Konkurrenten auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße mit 2:2. Nun sind die Karten neu gemischt, zumal die Begegnung vermutlich auf Naturrasen steigt. Beide Mannschaften haben sich auf die Fahne geschrieben, den Klassenerhalt schnell in trockene Tücher zu bringen. Dabei sieht Marc Bach sein Team psychologisch im Vorteil. „Wir wollen Kleve hinter uns lassen, dazu benötigen wir mindestens einen Punkt, fahren aber am liebsten drei ein.“