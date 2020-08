Fußball : 1. FC Wülfrath offenbart noch Defizite in der Verteidigung

FCW-Torwart Lorin Beer klärt gegen Joel Siragusano. Foto: Achim Blazy (abz)

Im ersten Testspiel unter der Regie des neuen Cheftrainers Goran Tomic halten die Wülfrather Fußballer zumindest in der ersten Halbzeit gegen den Oberligisten Cronenberger SC gut mit.

1. FC Wülfrath – Cronenberger SC 4:6 (3:3). Trotz der Niederlage gegen den Oberligisten war Goran Tomic mit dem Auftritt seines Teams mehr als zufrieden. „Es war über weite Strecken der Begegnung kaum ein Klassenunterschied zu erkennen. Es offenbarten sich zwar im Defensivverhalten einige Defizite, an denen wir noch arbeiten müssen, doch insgesamt stimmte die Richtung.“ Der neue FCW-Coach schüttete bei seiner Bilanz aber etwas Wasser in den Wein. „Bei uns wird das Lazarett immer größer. Ich hoffe das die medizinische Abteilung in den nächsten Tagen einige Spieler und beide Torleute wieder fit bekommt.“ Apropos Torleute: Nachdem es zunächst einige Probleme bei der Freigabe gab, ist der junge Keeper Lorin Beer mittlerweile für den FCW spielberechtigt. „Es ist ihm die gute Ausbildung bei namhaften Vereinen anzumerken. Ich glaube, mit ihm und Möllering verfügen wir für die Landesliga über ein gutes Torhüterduo“, erklärt Goran Tomic.

Dabei musste Lorin Beer bereits nach acht Minuten hinter sich greifen. Den frühen Rückstand steckten die Gastgeber vor rund 100 Zuschauern gut weg und kamen wenig später durch einen feinen Lupfer des in den bisherigen Testspielen torhungrigen Jannik Weber zum Ausgleich. Die Vorarbeit leistete Christos Karakitsos, der im ersten Durchgang Pech mit einem Pfostenschuss hatte. „Nach seinem Urlaub hat Christos direkt gezeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft sein kann“, geht Tomic davon aus, dass der Stürmer auch in der Landesliga ein wichtiger Baustein im Kader des FCW ist. In der vergangenen Spielzeit wurde der zentrale Stürmer souveräner Torschützenkönig der Bezirksliga und trug wesentlich zum Aufstieg der Wülfrather bei.

Nachdem zwischenzeitlich die Cronenberger auf 3:1 (17./23.) erhöhten, markierte Rosenecker nach einer halben Stunde den Anschlusstreffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war der quirlige defensive Außenbahnspieler zum 3:3-Ausgleich erfolgreich.

Zwei Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als der Oberligist auf 4:3 erhöhte. Danach zogen die Gäste, die im Laufe der Partie zwei Elfmeter zugesprochen bekamen, auf 6:3 davon. Ahmed Tepebas bewies einmal mehr seine Schussstärke, als er mit einem direkt verwandelten Freistoß den 4:6-Endstand erzielte.