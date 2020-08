Fußball : SV Ost muss großen Umbruch meistern

Hilden Auf die Hildener Fußballer wartet eine Herkulesaufgabe, denn im erweiterten Kader des A-Kreisligisten stehen elf neue Spieler. Bewährte Leistungsträger müssen zudem noch Verletzungen auskurieren.

Mächtig gedreht hat sich während der Sommerpause das Personalkarussell beim A-Kreisligisten SV Hilden-Ost. Fünf Spieler verließen den Verein. Kompensiert wird das, Stand heute, mit nicht weniger als elf Zugängen. „Auf einigen Positionen mussten wir schon etwas tun. Jetzt gilt es die Neuzugänge, zeitnah in den bestehenden Kader zu integrieren. Durch die Verbandsvorgabe, dass nur 15 Akteure in den Testspielen eingesetzt werden dürfen, können wir allerdings nicht mehr so umfangreich wechseln wie in der Vergangenheit“, betont Stephan Pühs (51), der als Chefcoach jetzt in seine zweite Saison beim SV Ost geht und dem nach wie vor Tansu Tokmak (32) als spielender Co-Trainer zur Seite steht. „Wir haben bewusst schon früh mit den Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen begonnen. Wichtig ist, dass die neu gekommenen Jungs sportlich wie charakterlich zu uns passen“, ergänzt Pühs, bei dem derzeit 28 Akteure inklusive drei Torhüter auf der Namensliste stehen.