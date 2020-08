Leben in der Kalkwerkerstadt : Wülfrather Innenstadt bleibt Fußgängerzone

Wülfrath So mancher gut ausgebaute Fußweg verleitet Radfahrer oder E-Biker, sie zu nutzen. Die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdiensts kontrollieren deshalb entsprechende allein für Fußgänger ausgewiesene Stecken in der City und verhängen Bußgelder an Radler, die sich nicht an die Bestimmungen halten.

Die Innenstadt bleibt vorerst den Fußgängern überlassen. Wer mit dem Fahrrad in die Stadt fährt, muss weiterhin sein Rad schieben.

Seit der vergangenen Ratssitzung vom 23. Juli weiß Sebastian Schorn, Chef des Ordnungsamts, von der Problematik. „Es gab seitens der Bürger Beschwerden, dass Radfahrer die Fußgängerzone in der Innenstadt wohl als eine Art Rennstrecke nutzen“, sagt der Ordnungsamtsleiter.

Im Ordnungsamt waren solche Beschwerden bisher nur vereinzelt eingegangen. „So eine Problematik existiert natürlich auch in anderen Städten“, erklärt Schorn. Eine Fußgängerzone sei durch das blaue Fußgängerschild gekennzeichnet und damit ausschließlich für den Fußverkehr zugelassen. „Eine Ausnahme ist hier in Wülfrath der Zulieferungsverkehr für die Geschäfte“, führt er aus. Für Fahrradfahrer sei die Innenstadt aber tabu „und wir haben zurzeit auch nicht vor, das zu ändern“. Der kommunale Ordnungsdienst kontrolliert daher täglich, ob sich die Radfahrer an die Regeln halten. Wer das nicht tut und vom Ordnungsdienst mehrfach dabei erwischt wird, muss ein Verwarngeld von 30 Euro zahlen. „Das ist bisher allerdings noch nicht vorgekommen“, weiß Schorn.