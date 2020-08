Fußball : SSVg Haan kehrt in die Kreisliga A zurück

Haan Ungeachtet der besonderen Corona-Regelung des Fußballverbandes Niederrhein beim Abbruch der Saison hätten die Gartenstädter auch rein sportlich als Tabellenzweiter den Aufstieg geschafft.

Die SSVg 06 Haan ist zurück – nach zwei Jahren zurück in der Kreisliga A. Die vergangene (vorzeitig abgebrochene) Spielzeit in der Kreisliga B schloss das Team von Yassin El-Yaghmouri als Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter SC Leichlingen ab, wäre also auch rein sportlich eine Liga höher geklettert. „Eigentlich sind wir sogar doppelt aufgestiegen, denn am Ende der Hinrunde waren wir Tabellenerster und damit, aufgrund der späteren Entscheidung durch den Verband, auch dadurch aufstiegsberechtigt“, schmunzelt El-Yaghmouri. Der 37-Jährige, seit dem Kreisliga A-Abstieg in 2018 allein verantwortlicher Cheftrainer und in früheren Jahren ein torgefährlicher Angreifer, ist eine Art Urgestein bei der SSVg 06.