Fußball : SSV Erkrath erwartet Landesliga-Rückkehrer 1. FCW

Erkrath Die Mannschaft des A-Kreisligisten will den ambitionierten Wülfrather Fußballern am Mittwoch möglichst lange Paroli bieten – Trainer Denis Clausen weiß aber um die Schwere der Aufgabe.

Das Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Wülfrath ist das sportliche Highlight im Rahmen der Saisonvorbereitung des SSV Erkrath. Die gerade in die Landesliga aufgestiegenen Schützlinge von Trainer Sebastian Saufhaus (38) geben am morgigen Mittwoch (Anstoß 19.30 Uhr) ihre Visitenkarte im Stadion an der Freiheitstraße ab.