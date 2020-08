Fußball : VfB 03-Reserve erwartet Gegner auf Augenhöhe

Hilden Die Testspielreihe der Hildener Fußballer geht in die nächste Runde. Auf eigenem Platz will sich die Mannschaft von Fabian Nellen gegen die gleichklassige Meerbuscher Reserve beweisen.

Statt 12.30 Uhr jetzt also doch 15 Uhr. Das ist am Sonntag auf dem Sportplatz Hoffeld­straße die Anstoßzeit zum Testspiel des VfB 03 Hilden II gegen den TSV Meerbusch II. Drei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel proben die Hildener nach und nach den Ernstfall. So möchte Trainer Fabian Nellen nach Möglichkeit seine zumindest aktuell stärkste Formation als Startelf aufbieten. „Natürlich werden wir was Spielsystem und Taktik angeht, immer noch etwas ausprobieren, aber die Zeit für Experimente neigt sich allmählich dem Ende zu. Meerbusch wird als gestandene Landesliga-Truppe jedenfalls ein echter Prüfstein.“