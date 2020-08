Wülfrather Kulturleben : Kalkstädter: Geschäftsführer Michael vom Endt geht 2021

Wülfrath Gemeinsam im Verein zu singen, ist nicht nur ein musikalischer Aspekt, sondern ebenso eine soziale Komponente des Miteinanders. Bei der Jahreshauptversammlung des Wülfrather Musikvereins ging es nun vor allem um die musikalische Zukunft und einige Personalien.

Zur Jahreshauptversammlung bat jetzt der Musikverein „Kalkstädter Wülfrath“. Bei tropischen Temperaturen fanden sich 38 aktive und sieben fördernde Mitglieder im Probenraum des Vereins im „Pferdestall“ ein. Zunächst stärkten sie sich bei einem gemeinsamen Brunch, das Stefan Krebs „wieder super lecker“ vorbereitet hatte. So gestärkt lauschten die Teilnehmer unter Sonnenschirmen den Berichten des 1. Vorsitzenden Sascha Köster, dem Rechenschaftsbericht von Schatzmeisterin Heike Faubel sowie dem Bericht der musikalischen Leiterin Laura Brunswick.

Außerdem stand die Ehrung von insgesamt sechs aktiven und 25 fördernden Mitglieder für mindestens fünf Jahre Vereinszugehörigkeit an. Marion Donner erhielt für ihre 45-jährige aktive Mitgliedschaft besonders viel Applaus. „Einen Verein ohne Marion können wir uns wohl alle nicht vorstellen“, hieß es anerkennend. Mit diesen Worten überreichte Sascha Köster Urkunde und Geschenk. Diesmal gab es keinen Buchgutschein, sondern „An Wülfrather Theken – Die Geschichten und die Geschichte der Wülfrahter Kneipenwelt“ der Wülfrather Autoren Heiko Beneke und Thomas Reuter.

Auch das fördernde Mitglied Jochen Pottkämper erhielt an diesem Tag für 41 Jahre Vereinstreue eine Auszeichnung: „Du bist uns im letzten Jahr bei Deinem runden Jubiläum durchgerutscht. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Dafür ist eine Urkunde über 41 Jahre Mitgliedschaft aber ein absolutes Unikat“, sagte Köster, der im vergangenen Jahr anstelle seines Vaters zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Leben in der Kalkwerkerstadt

Leben in der Kalkwerkerstadt : Wülfrather Innenstadt bleibt Fußgängerzone

Tradition in Gefahr

Tradition in Gefahr : Zwei Autoren erzählen Geschichten von Wülfrather Theken

Als es zum Tagesordnungspunkt „Neuigkeiten aus der Musikschule“ beziehungsweise aus dem Jugendbereich kam, hieß es im Chor: „Corona, Corona“. Nicht viel Neues konnten Köster beim Ausblick oder Laura Brunswick als musikalische Leiterin für das laufende Jahr berichten. Seit dem 12. März ruht auch der Musikbetrieb bei den Kalkstädtern weitgehend. „Augen auf bei der Instrumenten-Wahl“, scherzte Sascha Köster, der selbst Schlagzeug spielt und mit seinen Mitspielern neuerdings wieder proben kann, als er das Mikro an Brunswick übergab. „Ja, wir Querflöten verteilen die Aerosole in alle Richtungen“, stimmte sie ihm zu. „Wir eruieren zurzeit, ob und in welcher Form wir die Übungsstunden wieder aufnehmen können.“ Dazu werde man für diejenigen, die gern zumindest Einzelunterricht hätten, einen Interimslehrer engagieren.