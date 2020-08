Fußball : SCU bietet eine Halbzeit dem Oberligisten Monheim Paroli

Unterbach Der Bezirksliga-Aufsteiger hält zur Pause noch den Anschluss. Nach einem Doppelschlag der zwei Klassen höher spielenden Gastgeber nimmt die Niederlage aber doch deutliche Formen an.

Beide Trainer wechselten in der Halbzeit jeweils viermal aus, mehr Qualität brachte dadurch der Oberligist auf den Platz. Der Foulelfmeter, den Benjamin Schütz zum 4:2 (52.) nutzte, war noch schmeichelhaft, doch dann legten die Platzherren los. Der stark auftrumpfende Schütz trug sich noch weitere viermal in die Torschützenliste ein. Zwei Treffer erzielte der eingewechselte Jannik Tepe. „Die Jungs haben sich in der ersten Hälfte hervorragend präsentiert. In der zweiten Halbzeit, besonders nach dem Doppelschlag zum 5:1 innerhalb zwei Minuten, setzte sich mehr und mehr das individuelle Können der zwei Ligen höher spielenden Monheimer durch. Dennoch bleibt, dass wir auf die starken ersten 45 Minuten aufbauen können. Das gibt Mut und Zuversicht für die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga“, bilanzierte Jörg Spanihel.