Mettmann wählt den neuen Stadtrat : Grüne lösen SPD als zweitgrößte Rats-Fraktion ab

Mettmann CDU und SPD verlieren eine komfortable Mehrheit. Die neue Wählergemeinschaft schafft aus dem Stand 10,9 Prozent. Die Ergebnisse im Überblick.

Bürgermeisterkandidat und Grünen-Fraktionschef Nils Lessing sagte am Sonntagabend: „Thematisch geht jetzt an uns nichts vorbei.“ Lessing berichtete von einem noch stärkeren Interesse in der Wählerschaft an „grünen“ Themen. CDU-Fraktionschef Richard Bley äußerte sich mit Blick auf die von seiner Partei gewonnenen Wahlkreise zufrieden, allerdings räumte er auch ein, einige Stimmen an die neue Wählergemeinschaft verloren zu haben. Er sprach außerdem von einer „starken FDP“. Die SPD-Fraktion will sich erst am Montag zu den Ergebnissen der Kommunalwahl in Mettmann äußern.