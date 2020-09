Zusammenstoß in Mettmann : Polizei sucht Fahrer nach Kollision mit Kind

Mettmann Am Mittwochnachmittag ist ein zehnjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Kreuzung Ringstraße/Talstraße/Am Königshof in Mettmann mit einem silbernen Auto zusammengestoßen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge wollte einen Fußgängerweg überqueren und in die Innenstadt fahren. An der Abbiegespur zwischen Ring- und Talstraße soll es zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto gekommen sein. Der Fahrer des Autos fuhr weiter und bog in Richtung Neandertal ab. Das Kind blieb unverletzt, aber das Fahrrad ist kaputt. Die Polizei sucht Zeugen. Im Fokus steht eine Frau, die sich nach dem Unfall mit der Mutter des Jungen unterhielt. Auch sie wird gebeten, sich unter 02104 9826250 zu melden.