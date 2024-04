Gesundheit „Lott jonn“ bringt Kinder in Bewegung

So viel wie möglich bewegen, im Kleinkindalter mindestens drei Stunden pro Tag, so lauten die nationalen Bewegungsempfehlungen. Leider werden die Möglichkeiten für Kinder, sich frei zu bewegen, immer seltener, und die Folgen des Bewegungsmangels fallen bereits im Kindergartenalter auf. So misslingt zum Beispiel das Balancieren und Hüpfen, und das Konzentrieren auf eine Sache fällt schwer. Häufig muss das soziale Miteinander erlernt werden. Werden die Kinder früh entsprechend gefördert, holen die meisten auf und entwickeln sich besser.