Fußball : SC Unterbach erwartet in Berghausen eine schwere Prüfung

Die SCU-Trainer Andrea del Polito (rechts) und Roberto Marquez (links) waren mit dem Bezirksliga-Start zufrieden. Foto: Achim Blazy (abz)

Für die SCU-Fußballer ist auch der nächste Gegner eine große Herausforderung, doch der Bezirksliga-Aufsteiger geht mit viel Selbstbewusstsein in die Partie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SSV Berghausen – SC Unterbach. Der Auftakt mit dem spektakulären 6:3-Heimsieg gegen Mitaufsteiger 1. FC Monheim II entsprach ganz den Vorstellungen. Am zweiten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, wartet auf den SC Unterbach mit dem seit Jahren in der Liga etablierten SSV Berghausen indes ein Gegner ganz anderen Kalibers. Anstoß ist um 15.15 Uhr auf dem Sportplatz an der Baumberger Straße.

„Berghausen zählt für mich zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Das ist eine Mannschaft, die schon viele Jahre in der Bezirksliga etabliert ist und mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Teamgeist überzeugt. Für uns als Klassenneuling ein echter Prüfstein“, betont Roberto Marquez. Der SCU-Trainer wunderte sich nur, dass die Elf seines Kollegen Patrick Michaelis bei der Saisonpremiere über einen mühevollen, per Eigentor zustande gekommenen 1:0-Erfolg beim FC Britannia Solingen, der eher zu den (möglichen) Abstiegskandidaten zählt, nicht hinauskam. „Vielleicht ist beim SSV zu Beginn ja noch etwas Sand im Getriebe und wir können davon am Sonntag profitieren“, so der 42-jährige Coach.

Gemeinsam mit seinem Pendant Andi del Polito nahm Marquez bei den Übungseinheiten dieser Woche erfreut zur Kenntnis, dass seine Jungs im Training richtig Gas geben, der Kampf um die Plätze in der Startelf voll entfacht ist. Vor allen Dingen, nachdem jetzt auch die am ersten Spieltag noch fehlenden Leistungsträger Marcel Aust (Tor), Sven Gehrmann und Nuri Gülmez wieder zum Kader zählen. Ob das Trainerduo die erfolgreiche Startelf vom Vorsonntag ändert, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Unabhängig davon betont Marquez: „Der Sieg gegen Monheim war gut für unser Selbstvertrauen und hat Lust auf mehr gemacht. Wir alle haben richtig Bock auf die Liga und darauf, auch gegen einen etablierten Bezirksligisten gut auszusehen. Wir wollen aus Berghausen etwas mitnehmen.“