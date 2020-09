Corona-Zahlen für Freitag : Unter 50 Infizierte im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Für Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann 49 am Coronavirus Erkrankte. Zwei Städte im Kreisgebiet sind derzeit ohne Infektionsfälle.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 49 (-1) Infizierte. Davon leben in Erkrath 1, in Haan 0, in Heiligenhaus 3 (-1), in Hilden 9 (-2), in Langenfeld 9, in Mettmann 4, in Monheim 8 (+1), in Ratingen 9 (+1), in Velbert 6 und in Wülfrath 0.