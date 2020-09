Fußball : ASV steht vor drei Heimspielen

Am Sonntag gibt der Bezirksliga-Aufsteiger SC Sonnborn seine Visitenkarte in Mettmann ab. Coach Daniele Varveri kann wieder auf Spielmacher Ardian Duraku bauen.

„Sicherlich haben wir jetzt drei Heimspiele nacheinander. Ich denke aber zunächst nur an die Begegnung gegen den SC Sonnborn. Was danach auf uns zukommt, ist für mich zunächst kein Thema“, geht Daniele Varveri zurückhaltend an die Sache heran. Er weist darauf hin, dass die Sonnborner ebenfalls am ersten Spieltag gewonnen haben und derzeit von ihrer Aufstiegseuphorie leben. „Wir werden diese Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen“, betont Varveri. Imad Omairat erinnert daran, dass die Partie für ihn ein kleines Lokalderby ist. „In der Vergangenheit gab es einige Spielerwechsel zwischen diesen beiden Vereinen. Zuletzt liefen die jetzt bei uns spielenden Gebrüder Justus und Johannes Erkens für die Sonnborner auf. Zudem ist Sonnborns Coach Uli Stroms in Mettmann bekannt wie der berühmte bunte Hund und gießt ganz gern Öl in Feuer“, bemerkt Mettmanns Co-Trainer. Er rechnet damit, dass am Sonntag „Auf dem Pfennig“ einiges los sein wird. „Da ist ja nicht nur die Rivalität zwischen Sonnborn und uns. Nach einer coronabedingten halbjährigen Pflichtspielpause freuen sich viele ASV-Fans, endlich mal wieder ein Bezirksligaspiel, in dem es um Punkte geht, sehen zu können.“