Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher : Wieder Flohmarkt in der Neandertalhalle

Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr werden an 55 Ständen angeboten. Foto: hertgen

Mettmann Es darf wieder getrödelt werden. Nach einer längeren Corona-Pause findet am Samstag, 26. September, von 15 bis 18 Uhr ein Kinderkleiderflohmarkt in der Neandertalhalle statt – natürlich in einer kleineren Ausgabe als üblich, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, informiert das Rathaus.

An 55 Ständen werden Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr angeboten. Der Eintritt ist aus Coronaschutzgründen allerdings nur mit einer gültigen Eintrittskarte möglich. Das Ticket zum Preis von einem Euro kann online unter www.neanderticket.de oder an allen Vorverkaufsstellen, die an das Neanderticket-System angeschlossen sind, erworben werden. Beim Kauf der Eintrittskarten werden die Daten der Besucher registriert.