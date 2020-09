Stadt Mettmann investiert : Politiker beschließen Sofort-Verbesserungen für den Radverkehr

Mettmann Ein Bündel kleinerer Maßnahmen soll Mettmann für Radfahrer attraktiver machen. Das haben die Politiker im Planungsausschuss am Mittwochabend beschlossen – und rund 50.000 Euro dafür freigegeben.

Damit gaben sie grünes Licht für elf weitere Verbesserungsvorschläge, die unterschiedliche Akteure in den vergangenen Monaten eingebracht hatten. So soll etwa auf der Bergstraße für 5000 Euro stadtauswärts vor der S-Bahnunterführung ein Radfahrstreifen markiert werden. Außerdem hat der Ausschuss 5000 Euro für die Absenkung von Bordsteinen an der Johannes-Flintrop-Straße/Ecke Goldberger Straße freigegeben. Ein weiteres Beispiel: Die Treppe zwischen Feuerwache und Parkstraße am Wollenhausweg soll mit einer Rampe versehen werden. Die Kosten dafür hat die Verwaltung grob mit 26.000 Euro kalkuliert.