Unfall in Neuss Fahrt unter Alkoholeinfluss führt zur Kollision

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung „Konrad-Adenauer-Ring“ und „Preußenstraße“ wurden am Montagnachmittag, 8. April, zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrer hatte vorher offenbar Alkohol getrunken. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein 49-jähriger Neusser gegen 16 Uhr mit seinem Auto an der Kreuzung nach links in die Preußenstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei den Wagen eines 34-jährigen Neussers, der an der Rotlichtzeigenden Ampel wartete.