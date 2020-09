Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger als drei Dutzend Krankheitsfälle

Kreis Mettmann Gegenüber Freitag ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreis Mettmann bis Sonntag um 14 Fälle gesunken. Kreisweit gibt es derzeit weniger als drei Dutzend Krankheitsfälle.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 35 Infizierte; Samstag sogar nur 33 Fälle.Von den 35 Erkrankten wohnen in Erkrath 2 (+1 gegenüber Freitag), in Haan 0, in Heiligenhaus 1 (-2), in Hilden 6 (-3), in Langenfeld 6 (-3), in Mettmann 3 (-1), in Monheim 3 (-5), in Ratingen 4 (-5), in Velbert 10 (+4) und in Wülfrath 0.