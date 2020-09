Kanu : Amos Uebbing löst Fahrkarte für die U 23-EM in Krakau

Amos Uebbing löst Fahrkarte für die U 23-EM in Krakau

Hilden Die Wettkampfsaison der Slalomkanuten startet spät, doch der 18-jährige Hildener ist auf den Punkt in starker Form und schafft den Sprung ins Nationalteam.

Auch für die Slalom-Kanuten des KC Hilden wirbelte Corona das Sportjahr mächtig durcheinander. Jetzt erst begann die Saison, doch gleich beim ersten großen Wettkampf-Wochenende in Markkleeberg trumpften die KCH-Athleten groß auf. Der Deutsche Kanuverband legte gleich mehrere Veranstaltungen zusammen: Die Deutsche Meisterschaft der Jugend/Junioren und der Leistungsklasse, den Deutschland Cup und die Qualifikation zum Nationalteam, die zugleich das Ticket für die Europameisterschaft bedeutet.

Amos Uebbing lief bei diesem geballten Programm im Kajak zur Top-Form auf. Zweimal schaffte es der Hildener ins Finale und belegte damit Rang drei in der Deutschland Cup-Wertung. Auch beim Kampf um einen Platz im Jugend-/Juniorennationalteam mischte der 18-Jährige erfolgreich mit – nicht nur im, sondern auch abseits des Wildwasserkanals. Grund war eine 50-Sekunden-Zeitstrafe im letzten Finallauf, die der Hildener als zweitschnellster für das vermeintliche Auslassen eines Tores kassierte. Das KCH-Team legte Einspruch gegen die Wertung ein, dem die Jury allerdings erst nach zwei Stunden Wartezeit stattgab. Damit steht Uebbing nun im deutschen Nationalteam und startet Anfang Oktober bei der Junioren-Europameisterschaft im polnischen Krakau – falls die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht. Denn für die EM vom 18. bis 20. September in Prag (Tschechien) sagte der Deutsche Kanuverband jetzt seine Teilnahme ab. Grund ist die aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Der erfahrene Sören Loos verpasste nur knapp im Einer-Canadier den Sprung in den U 23-Nationalkader. Der in Augsburg studierende Hildener schaffte es zweimal ins Finale, musste sich aber im letzten Lauf der starken Konkurrenz geschlagen geben. Am Ende fehlte dem Vierten nur ein Punkt zum Drittplatzierten und damit der Nominierung für das Nationalteam.