Kommunalwahl 2020 in Mettmann : Kreuzchen setzen mit Mundschutz und mehr Abstand

Mettmann Ein Wahlsonntag unter Corona-Bedingungen – für die Sicherheit von Helfern und Bürgern werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. So werden für die Wahllokale 10.000 neue Kugelschreiber bereitgestellt.

Kleine Desinfektionsflaschen stehen für die Wahlhelfer bereit – genauso Masken, um sie bei Bedarf zu wechseln. „Wir haben auch Flächendesinfektionsmittel und Handschuhe hier, denn die Flächen werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert“, sagt Kotthaus. Nach dem Ankreuzen der Wahlzettel werden die Wähler zur Wahlurne geleitet. Auch hier gibt es Helfer, die den richtigen Ablauf überwachen. Nach dem Einwurf in die Urne können die Bürger das Wahllokal verlassen. „Wir haben einen Rundlauf angelegt, so dass Begegnungen vermieden werden“, sagt Kotthaus. Die Wahlhelfer sitzen hinter Schutzscheiben, die besonders hoch sind, da die Wähler vor ihnen stehen. Die Mettmanner sind zumeist verständig, halten alle Sicherheitsmaßnahmen ein und berücksichtigen die Hinweise des Wahlteams. Und doch gibt es auch hier Menschen, die sich durch die Maßnahmen in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen und sich weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „In so einem Fall kommt ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde“, erklärt Andrea Kotthaus. Von einem Fall in Mettmann weiß sie, bei dem am Ende die Stimmabgabe dann doch erfolgte.