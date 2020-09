Fußball : Aufsteiger 1. FC Wülfrath hält den Ball flach

Torjäger Christos Karakitsos (am Ball) trug in der abgebrochenen Corona-Spielzeit 27 Treffer zum Wülfrather Aufstieg bei. Foto: Achim Blazy (abz)

WÜLFRATH Die Mannschaft von Goran Tomic beginnt die Saison mit einem Heimspiel. Der Verbleib in der Fußball-Landesliga ist das primäre Ziel.

Die Landesliga-Gruppe 1 startete offiziell am vergangen Wochenende in die Saison 2020/21, doch Aufsteiger 1. FC Wülfrath hatte zum Auftakt spielfrei. Jetzt sind im FCW-Lager alle froh, dass auch das Team des neuen Trainers Goran Tomic am Sonntag (15 Uhr im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) gegen den SC Reusrath mit dem Pflichtspielbetrieb beginnt.