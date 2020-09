Kommunalwahl-Ergebnis Langenfeld : Frank Schneider bleibt Bürgermeister – BGL kommt

Langenfeld Die CDU verliert ihre absolute Mehrheit im Langenfelder Stadtrat, bleibt aber mit 42,31 Prozent stärkste Partei. Die BGL liegt mit 23,83 Prozent auf Platz 2 vor Grünen (18,08), SPD (10,62), FDP (4,20) und Linke (0,96)

Deren Spitzenpolitiker zeigten sich im Bürgersaal in Jubelpose. „Der Wähler hat ein klares Signal gegeben, dass er in Langenfeld eine Veränderung haben möchte“, befand Lucht. „Wir haben immer wieder das Gespräch mit den Bürgern gesucht. Und als erster BGL-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden.“ Stimmbezirk-Direktsieger Menzel äußerte sich ähnlich, freute sich über das Ende der absoluten CDU-Mehrheit. „Wir haben uns in der Vergangenheit nie guten Ideen anderer Parteien verschlossen und werden das auch in Zukunft nicht tun.“ Dr. Günter Herweg (Grüne) hatte sich als Bürgermeisterkandidat „mehr Stimmen versprochen“. Indes äußerte er sich „sehr erfreut“ darüber, dass seine Partei in Langenfeld deutlich zugelegt hat und statt bislang fünf nun neun Ratsmitglieder hat. Die FDP gehörte am Sonntagabend ebenfalls zu den Verlierern. Im vergrößerten Stadtrat ist sie indes weiterhin in Zweierbesetzung dabei. „Ich bin schon enttäuscht“, bekannte Frank Noack.