Fußball : VfB 03 Hilden II braucht einen kühlen Kopf

Christoff Donath, stellvertretender Kapitän, zeigt den Weg zum möglichen zweiten Erfolg des Aufsteigers. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer rechnen mit einer emotionalen Begegnung beim Landesliga-Rivalen VfB Solingen. Doch die Mannschaft von Fabian Nellen setzt auf taktische Disziplin und Nervenstärke.

VfB Solingen – VfB 03 Hilden II. Ohne die Corona-Pandemie wären beide Teams in der gerade begonnenen Punkterunde wohl in der Bezirksliga aufeinander getroffen. Die Solinger hätten den Abstieg aus der Landesliga ohne den vorzeitigen Saisonabbruch kaum verhindern können. Und ob die VfB 03-Reserve als Bezirksliga-Zweiter über die Relegation (nach dem Scheitern in 2019) den Aufstieg geschafft hätte, bleibt Spekulation. So kommt es also aufgrund der Verbandsentscheidung (keine Absteiger, vermehrte Anzahl an Aufsteigern) am Sonntag um 15.30 Uhr zum Fast-Derby in der Landesliga.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Hildener erwarten auf dem Kunstrasenplatz an der Baverter Straße einen heißen Tanz. Ein Grund dafür ist die 3:5-Niederlage der Einheimischen vor Wochenfrist beim Aufsteiger SC Reusrath. Und das nach einem Blitzstart, 1:0 in der ersten Minute durch Marvin Stahlhaus, und einer vermeintlich komfortablen 3:1-Führung nach 35 Minuten. Das Anschlusstor zu Beginn von Durchgang zwei (49.) brachte die Klingenstädter schon leicht ins Straucheln. Erst recht die Ampelkarte gegen Matteo Agrusa (64.), dem Schützen zum 3:1. Die endgültige Wende gelang Reusrath mit einem Dreierpack in der Schlussphase (79., 84., 87.).

Aufmerksamer Beobachter der bereits am Samstag ausgetragenen Partie: Fabian Nellen. „Auffallend, dass die Solinger direkt hohes Tempo gingen und den Gegner mit ihrer positiv aggressiven Spielweise unter Druck setzten. Da gilt es, am Sonntag von Beginn hellwach zu sein. Wir müssen selbst kämpferisch und läuferisch viel investieren, dürfen uns keineswegs den Schneid abkaufen lassen“, urteilt der Hildener Coach. Nellen ergänzt: „Ich gehe davon aus, dass die Solinger in ihren Heimspielen noch mehr Emotionen einbringen. Da wird auch von außen einiges kommen. Für uns heißt das, kühlen Kopf zu bewahren und uns auch durch eine möglicherweise aufkommende Hektik nicht beeinflussen zu lassen.“

Mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Disziplin, Ballsicherheit und genaues Passspiel und nicht zuletzt das durch den Auftaktsieg errungene Selbstvertrauen wollen die Hildener auf den Platz bringen. „Das wird eine spannende, bestimmt sehr kampfbetonte Partie. Wir müssen kompakt stehen und dürfen dem Gegner nur wenige Räume anbieten. Wenn, wie zu erwarten, die Solinger sehr emotional auftreten, dürfen wir uns davon weder beeindrucken noch anstecken lassen“, sagt Christoff Donath. Der Abwehrchef und stellvertretende Spielführer fügt hinzu: „Dass für uns als Liganeuling jedes Spiel zunächst einmal eng wird, haben wir schon gegen Süchteln erlebt und die Situation gut gemeistert. Da brauchst du einfach auch mal ein wenig Spielglück. Aber das kann man sich, siehe Süchteln, ja erarbeiten.“