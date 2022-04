Vor der Landtagswahl : Minister zu Besuch in Meerbusch

Meerbusch Die NRW-Minister Karl-Josef Laumann und Lutz Linenkämper haben sich in Meerbusch über das örtliche Ehrenamt und die technische Innovation auf dem Areal Böhler informiert.

Der Vorsitzende der CDU-Meerbusch, Werner Damblon, begrüßte die Anwesenden und moderierte die Veranstaltung, die einen besondere Fokus auf das soziale Engagement von Jugendlichen legte. In einem kurzen Impuls stellte Alexander Gronwald das vielfältige Engagement des Vereins dar, der nicht nur in Corona-Zeiten Einkäufe für ältere Mitmenschen übernahm, sondern sich beispielsweise auch durch Besuche in Alten- und Pflegeheimen um Andere kümmert. Minister Karl-Josef Laumann seinerseits wies auf das vielschichtigen, ehrenamtlichen Engagement in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland hin, dass auch bei den Tafeln und der Hospizbewegung in den vergangen Jahren stets zugenommen hat.