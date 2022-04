Wohnen in Meerbusch : Mehr Wohnungen, weniger Häuser

Büderich Die Immobiliengesellschaft BPD hat ihre Pläne für das Projekt neben dem Areal Böhler angepasst. Sie reagiert damit auf die Vergrößerung der Grundschule. Das Ergebnis gefällt einigen sogar besser als vorher.

Das geplante Stadtquartier angrenzend an das Areal Böhler gilt als zukunftsweisend: Mit der Mischung von Leben und Arbeiten, aber auch mit nachhaltigen Ideen zur Mobilität und zum Klimaschutz gilt „Böhler Leben“ der Immobiliengesellschaft BPD als Vorzeigeprojekt. Bereits im November 2020 wurde der Siegerentwurf von Florian Krieger aus Darmstadt vorgestellt. Sein Entwurf sah vor, dass auf einer Fläche von 13 Hektar eine Mischung von Gewerbe und 400 Wohnungen entsteht, dazu eine Grundschule , eine Kita und eine Turnhalle. Allerdings wurde schnell klar, dass dieser Plan an eine neue Lage angepasst werden muss. Die Grundschule auf dem Areal sollte statt drei Züge nun vier Züge pro Jahrgang aufnehmen, entsprechend größer musste das Gebäude konzipiert werden.

Als Konsequenz hat BPD einige Einfamilienhäuser in Geschosswohnungsbau umgewandelt. „Wir haben auf diese Weise auf weniger Fläche mehr Wohneinheiten geschaffen“, erklärte Darkow. So stieg die Zahl der Wohneinheiten auf dem Gelände von vorher 400 auf nun 450. Auf dem Plan für das Gelände ändert sich sichtbar kaum etwas. Die Struktur mit Wohnhöfen, in denen alle Wohnformen integriert werden, bleibt erhalten. Dadurch ergebe sich eine soziale Mischung und es entstehe ein lebendiger, natürlich gewachsener Eindruck, so Darkow.