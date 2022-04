Freiwilligenbörse lädt ein : Der zweite Anlauf: Neustart für das Ehrenamt

Ratingen „Engagiertes Ratingen – Neustart miteinander – 2.0“ findet am Mittwoch, 8. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle Ratingen statt.

(RP) Ein Neustart braucht manchmal einen zweiten Anlauf. So ist es auch bei der Veranstaltung „Engagiertes Ratingen – Neustart miteinander“, die eigentlich am 22. November vergangenen Jahres stattfinden sollte.

„Engagiertes Ratingen – Neustart miteinander – 2.0“ und findet am Mittwoch, 8. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), im großen Saal der Stadthalle Ratingen statt. Ganz im Zeichen des Ehrenamtes wurde ein buntes Programm, durch das Christian Pannes führt, vorbereitet. Für die Unterhaltung sorgen die neue Ratinger Kabarettgruppe „TINNITUS“, die aus den ehemaligen „Westhäkchen“ entstanden ist, sowie das „Ratinger Tragödchen“. In einer kleinen Ausstellung können Bilder der in Ratingen lebenden syrischen Künstlerin Helda Kutish betrachtet und auch erworben werden. Die Künstlerin stellt ein Bild zur Verfügung, das ersteigert werden kann. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.