Corona an den Schulen : Schulen starten nach den Osterferien ohne Testpflicht

Klaus Heesen, Schulleiter der Maria-Montessori-Gesamtschule, würde gern weiterhin Schüler und Lehrer regelmäßig testen. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Die neue Regelung erleichtert den Schulalltag, viele Schulen setzen dennoch lieber weiterhin auf Sicherheit. Die meisten Schüler tragen freiwillig Masken.

Gut erholt und voller schöner Erlebnisse kamen am Montag die Schüler und Lehrer aus den Osterferien zurück in die Schulen. Mit dem ersten Schultag nach zwei Wochen Freizeit änderte sich nicht nur der Tagesablauf der Jungen und Mädchen wieder – nach der Zeit des Faulenzens wieder früh aufstehen, mit dem Bus oder mit dem Rad in die Schule fahren – sondern auch einige Abläufe in der Schule änderten sich für die Kinder: Ab dem ersten Schultag nach den Ferien ist die Testpflicht entfallen. Die Masken waren schon vor den Ferien bei Kindern und Lehrern während des Unterrichts nicht mehr verpflichtend gewesen. Sie werden jedoch in der Mehrheit weitergetragen, das sagen die Meerbuscher Schulen auf Anfrage unserer Redaktion.

„Der erste Schultag war für uns entspannt“, berichtet Schulleiterin Anne Weddeling-Wolff von der Martinus-Grundschule in Strümp. Sie und ihre Kollegen seien gespannt, was in den nächsten Tagen passieren werde. „Meine Kolleginnen tragen weiterhin Maske und halten die gewohnten Sicherheitsabstände ein. Auch bei den Kindern ist die Bereitschaft, Maske zu tragen, weiterhin sehr groß“, sagt die Pädagogin zufrieden und berichtet weiter, dass sich bereits im Verlauf der Pandemie über die Hälfte der Kollegen zum einen oder anderen Zeitpunkt mit Covid infiziert habe und wieder genesen seien.

Große Unterstützung erhalte das Kollegium weiterhin durch die Eltern, die umsichtig seien und in Verdachtsfällen die Kinder testen lassen würden. „Wir haben auch weiterhin einige Reservetests vorrätig, so dass wir nach Rücksprache mit den Eltern Kinder auch in der Schule bei einem Verdacht auf eine Infektion testen können“, sagt Weddeling-Wolff. Eltern, Pädagogen und Kinder sind in der aktuellen Situation noch entspannt, halten die Entwicklung der Corona-Zahlen jedoch im Blick.

„Ich würde lieber weiterhin testen“, sagt Schulleiter Klaus Heesen von der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich. Lehrer Heesen ist mit der neuen Regelung zur Lockerung der Schutzmaßnahmen unzufrieden, da er Kollegen erlebt, die nach langen Corona-Krankheitswochen immer noch mit Langzeitfolgen wie Atemnot zu kämpfen hätten.

Er habe am ersten Schultag sowohl unter den Kollegen als auch bei den Kindern wenige Krankheitsfälle zu verzeichnen gehabt. „Auch sind die Kinder von sich aus sehr vorsichtig, sie tragen in der Schule weiterhin einen Mund-Nasenschutz.“ Aber Heesen denkt natürlich auch an seine Abiturienten, die ab Mittwoch, 27. April, mit den ersten Prüfungen beginnen.

„Wir haben große Räume, sorgen für Abstände und gute Durchlüftung“, sagt der engagierte Schulleiter. Er appelliert auch bei den jungen Erwachsenen, Maske zu tragen. Auch bei Elternsprechtag in der kommenden Woche, der wieder in Präsenz stattfinden wird, empfiehlt er den Vätern und Müttern in den Zimmern Maske zu tagen. „Wir hoffen auf reibungslose Abiturprüfungen“, sagt er – natürlich auch im Interesse der Schüler. Obwohl die Nachschreibetermine auch schon feststünden, drückt er den Prüflingen die Daumen für coronafreie Klausuren.

Stefanie Pieper, Schulleiterin der Brüder-Grimm-Grundschule in Büderich, stellt fest, dass die Kollegen – die auch hier weiterhin alle Maske tragen – mit den neuen Regelungen im Kopf nicht sorgenfrei in die Klassen gehen. Zwar trage ein Großteil der Mädchen und Jungen ebenfalls freiwillig Maske, aber man wisse nicht, was jetzt in den nächsten Tagen passiert.