Nachruf : Meerbuschs Kunstwelt trauert um Karin Vollenbruch

Meerbusch Die Künstlerin ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie hinterlässt der Welt zahlreiche Arbeiten im privaten und öffentlichen Besitz.

Karin Vollenbruch war nach eigener Aussage niemals auf der Suche nach Motiven. „Mich interessiert alles, was mir begegnet“, hat die Künstlerin einmal im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Wenn sie vor einer weißen Leinwand saß, machte sich der Pinsel in ihrer Hand beinahe selbstständig. Diese Kreativität und Leidenschaft waren es, die nach dem Tod von Karin Vollenbruch ihrer Familie, ihren Freunden und der Meerbuscher Kunstwelt besonders in Erinnerung bleiben werden. Vollenbruch wurde 85 Jahre alt, verstarb drei Monate nach ihrem Geburtstag.

1937 in Magdeburg geboren, verschlug es Vollenbruch nach dem Krieg an den Niederrhein, wo sie mit ihrer Familie in Meerbusch heimisch wurde. Nach dem Studium Seidenmalerei und Batik an der FH Krefeld fing ihr künstlerischer Lebenslauf 1972 an, die war unter anderem aktiv im Meerbuscher Kulturkreis und im Verein Meerbuscher Künstler. Ihre Werke waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, unter anderem im Stadtmuseum Düsseldorf, Textilmuseum Heidelberg, Galerie Zacheta Warschau, aber auch bei den Ausstellungen der heimischen Vereine. Auch ihr Haus mit integriertem Atelier in Osterath war mit Kunstwerken geschmückt, Vollenbruch fertige unter anderem Porträts der Familie an.