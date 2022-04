Landwirtschaft in Meerbusch : Bürger wollen Ackerflächen in der Kalverdonk erhalten

Osterath BUND, Nabu und Anwohner beantragen, die Pläne für die große Neubausiedlung in Osterath fallen zu lassen. Die Landwirtschaft sei auch zur Versorgung wichtig.

Die Stadtverwaltung möchte für das geplante Wohngebiet in Osterath am Kamper Weg und an der Kalverdonk einen Architektenwettbewerb ausloben. Doch die Pläne stoßen bei einer Reihe von Bürgern unverändert auf Widerstand. Für den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 26. April, um 17 Uhr in der Realschule Osterath an der Görresstraße, haben vier Gruppen einen gemeinsamen Bürgerantrag gestellt.