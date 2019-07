Schulprojekt : Adam-Riese-Schüler denken europäisch

Teilnehmer sind Grundschulen aus Italien, Frankreich, Tschechien, England und Irland. Das Thema: Digitale Medien. Im Juni sind zehn Viertklässler aus Büderich nach Italien geflogen, um sich dort mit den anderen Kindern zu treffen.

Seit September nimmt die Adam-Riese-Schule an einem Erasmus-Austausch-Projekt der EU teil. Adams kannte das Stipendium aus seiner Zeit an einer Kaarster Grundschule und hat es nun nach Büderich geholt. „Allerdings erst im zweiten Anlauf – unsere erste Bewerbung 2017 war erfolglos“, erzählt er. Jede Schule musste sich mit einem Thema bewerben, die Adam-Riese-Schule hat sich für „Digitale Medien“ entschieden. Adams erklärt: „Dann bekommt man Fördergelder, mit denen man seine Projekte umsetzen kann. Wir haben beispielsweise Tablets und Webcams angeschafft. Mit denen probieren die Kinder das Skypen aus und üben sich in digitaler Fotografie. Außerdem twittert unsere Schule jetzt.“

Teilnehmer des EU-Projekts sind diesmal Grundschulen aus England, Italien, Frankreich, Irland und Tschechien. Der Name des Projekts: „We are all learners, now let’s learn together.“ Adams erzählt: „Und das machen wir tatsächlich: Wir Lehrer tauschen uns bei Arbeitstreffen reihum in den jeweiligen Ländern aus. Es ist sinnvoll, auch mal über den Tellerrand zu blicken und sich Dinge abzuschauen.“ Die Iren und die Engländer seien beispielsweise beim Thema Digitalisierung sehr weit vorne. Adams: „Außerdem tut es gut zu sehen, dass die Lehrer in anderen Ländern ähnliche Probleme haben, etwa in Sachen Inklusion oder Technik.“ Im November haben sich die Pädagogen in Tschechien getroffen, im Dezember werden Lehrer aller Partnerschulen die Adam-Riese-Schule besuchen und Meerbusch und Umgebung kennenlernen. Besuche auf dem Weihnachtsmarkt und andere Freizeitaktionen sind geplant, aber auch die Teilnahme am Unterricht. „Diese Treffen bedeuten für die Gastgeber natürlich Mehrarbeit, aber sie machen auch viel Spaß.“