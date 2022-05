Serienmörder Ted Bundy als Vorbild : Engländer erschlägt 18-Jährige mit Hammer – Lebenslange Haft

Plymouth Aus reiner Mordfantasie hat ein Mann im englischen Plymouth eine junge Frau mit einem Hammer brutal ermordet. Im Prozess offenbarte er seine Vorliebe für Serienmörder.

Um seine Mordfantasien umzusetzen, hat ein Mann in England eine zufällig ausgewählte 18-Jährige brutal mit einem Hammer erschlagen. Ein Gericht in der südwestenglischen Stadt Plymouth verurteilte den 24-Jährigen deshalb am Donnerstag zu lebenslanger Haft. Er muss mindestens 30 Jahre hinter Gittern verbringen.