Eiserne Hochzeit in Büderich : Eheleute Eumann feiern „Eiserne“

Josefine und Helmut Eumann aus Büderich haben am 10. Juli 1954 geheiratet.

(RP) Eiserne Hochzeit in Büderich: Vor 65 Jahren, am 10. Juli 1954, haben sich Josefine – besser bekannt als Mama, Tante oder Oma Josi – und ihr Helmut in Düsseldorf-Bilk das Ja-Wort gegeben und sind seitdem ihren Lebensweg gemeinsam gegangen. Der führte sie schon 1963 aus Bilk, wo sie beide geboren und in fünf- bzw. achtköpfigen Familien aufgewachsen waren, nach Büderich. Dort leben die 86-Jährige und ihr 91-jähriger Ehemann noch immer.