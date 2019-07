TSV Meerbusch geht mit neuen Spielern an den Start : Oberligist TSV Meerbusch will oben mitspielen

TSV-Trainer Toni Molina will sich auch in den kommenden Spieler wieder über Erfolge seiner Mannschaft freuen. Foto: Falk Janning

Viele Spieler haben die Mannschaft verlassen, viele neue verstärken den Kader wiederum.

Kleine Brötchen backen die Fußballer des TSV Meerbusch vor der anstehenden Saison in der Oberliga. Die Kicker um Trainer Toni Molina hatten in der vergangenen Spielzeit zwar sogar kurz an der Tabellenspitze geschnuppert, doch von ähnlichen Höhenflügen träumt an der Nierster Straße niemand.