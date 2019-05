Fußball : SC Kapellen holt Janik Röber aus Meerbusch

Die Spieler des SC Kapellen mit ihrem T-Shirt im Gedenken an den am 17. März nach schwerer Krankheit verstorbenen Ehrenvorsitzenden Jupp Breuer. Nun soll das Erft-Stadion den Namen des unvergessenen Machers tragen. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Jüchen/Garzweiler tritt als krasser Außenseiter beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga an. Holzheim muss weiter fleißig punkten.

Mag auch das Thema Aufstieg auf die nächste Saison verschoben sein, in aller Munde ist Fußball-Landesligist SC Kapellen aber trotzdem. Zum einen bastelt der Verein mit Erfolg an einem noch schlagkräftigeren Kader für die kommende Spielzeit, zum anderen wird in der Ratssitzung am 16. Mai über einen Antrag des CDU-Ortsverbandes entschieden, ob das Erftstadion in Kapellen zukünftig den Namen des am 17. März im Alter von 74 Jahren verstorbenen SCK-Ehrenpräsidenten Jupp Breuer tragen soll.

FSV Vohwinkel – SC Kapellen. Schon einen Schritt weiter ist der Sportliche Leiter Jörg Ferber bei den Vertragsgesprächen mit Janik Röber für die nächste Saison. Der 22 Jahre alte Verteidiger kommt vom Oberligisten TSV Meerbusch und ist damit bereits der sechste neue Spieler im Kader 2019/2010. Der Linksfuß passt genau ins „Beuteschema“ des SCK, wo Trainer Oliver Seibert vor allem auf Kicker aus dem Rhein-Kreis Neuss und der Region setzt. Röber stammt ursprünglich aus Vorst und spielte mit seinem zukünftigen Teamkollegen Maik Ferber bei Fortuna Düsseldorf in der A-Jugend-Bundesliga. Soll das für den SCK mit der Rückkehr in die Oberliga Niederrhein noch in dieser Saison klappen, muss am Sonntag beim in akuter Abstiegsnot steckenden FSV Vohwinkel unbedingt ein Sieg her. Das Hinspiel gewann Kapellen mit 6:0. Trotz der zuletzt mageren Ausbeute aus den Partien gegen Rath (2:2) und Odenkirchen (1:1) sei die Stimmung in der Mannschaft und im Verein nach wie vor gut, versichert Jörg Ferber. „Es ist alles okay. Hier spinnt keiner rum, aber die Jungs wissen, dass sie Gas geben müssen.“ Verletzt fehlen werden in Wuppertal Lennart Ingmann und Manu Ioannidis sowie Toptorschütze Alexander Hauptmann (Gelbsperre). Dafür ist Kunstschütze Marc Paul wieder dabei.

Info 1. FC Mönchengladbach verliert zwei Spieler Exodus Nach Se­mih Ca­kir, Lu­kas Stiels und Se­mih Ze­ri­ner (alle Teutonia St. Tönis) verliert der Landesligist 1. FC Mönchengladbach in Pas­cal Schell­ham­mer und Mar­cel Schulz (beide Union Nettetal) zwei weitere Stammspieler.

TVD Velbert – VfL Jüchen/Garzweiler. Trotz ziemlich aussichtsloser Lage im Abstiegskampf möchte VfL-Trainer Georg Krahwinkel die Flinte noch nicht ins Korn schmeißen: „Klar, tabellarisch sieht es schlecht aus, aber wir kämpfen bis zur letzten Patrone!“ Im Hinspiel war Jüchen indes ohne Chance gegen den Tabellenführer und verlor mit 1:4 Und noch etwas spricht am Sonntag (Anstoß 15.15 Uhr) gegen das Kellerkind: „Fünf Elfmeter gegen uns sowie zwei Gelb-Rote und eine Rote Karte in nur vier Spielen – das zeugt nicht gerade von einem guten Nervenkostüm“, sagt Krahwiinkel, der auch seine Rolle als Feuerwehrmann infrage stellt: „Ich muss mal sehen, ob ich die Mannschaft noch erreiche.“ Wenig Mut macht auch der Blick aufs Personal: Kosta Jamarishvili und Manuel Sousa sind noch gesperrt und stehen für einen Einsatz ebenso wie der angeschlagene Sven Rixen erst nächste Woche wieder zur Verfügung. Vom TSV Meerbusch II auf dem voraussichtlich rettenden 15. Platz trennen die Viktoria fünf Spieltage vor Schluss fünf Punkte.