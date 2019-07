Sommerferien 2019 : Was Meerbuscher in den Ferien machen

Am Freitag ist letzter Schultag. Dann gibt es Zeugnisse und geht es für viele direkt in den Urlaub. . Foto: ZB/Patrick Pleul

Sommerzeit ist Reisezeit – auch in Meerbusch. Es gibt aber auch viele, die daheim bleiben. Weil sie arbeiten müssen oder schon aus dem Urlaub zurück sind. Oder einfach deshalb, weil sie es zu Hause in Meerbusch so schön finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Panzer

Am Freitag beginnen die Sommerferien. Endlich – sagen viele Meerbuscher, die es kaum noch erwarten können, in den lang ersehnten Urlaub zu starten. Es gibt aber auch viele, die noch nicht oder gar nicht verreisen. Sie machen sich daheim in Meerbusch eine schöne Zeit. Oder sie müssen arbeiten, weil der Sommer für sie gleichzeitig die Hauptsaison ist.

Claudio Colussi mit Susanne Eglinski. Foto: RP/Marie Panzer

Etwa für Claudio Colussi, Besitzer der Osterather Eisdiele Dolomiti: Sein Geschäft geht in den Sommerferien erst richtig los. „Jeder möchte Eis“, sagt er. „Meistens stehen wir von früh morgens bis spät abends in der Eisdiele.“ Schließlich will die Eiscreme gemacht und verkauft werden, auch der Laden muss in Schuss gehalten werden. „Und der Papierkram erledigt sich auch nicht von selbst.“ Eine kleine Auszeit gönnt sich Claudio Colussi aber dann doch ab und zu. „Abends mit Freunden im Kanapee zu sitzen, das ist schon sehr schön“, sind sich Colussi und die Betriebsleiterin im Kanapee, Susanne Eglinski, einig.

Helga Wellen mit Eis in der Sonne. Foto: RP/Marie Panzer

Info Sieben Tipps für Ferien in Meerbusch Stadtranderholung Das Feriencamp der Stadt Meerbusch ist vom 15. bis 26. Juli, 9.30-16 Uhr, Sportplatz an der Pappelallee in Lank-Latum. Auf dem Programm stehen Schwimmen, Disco,Ausflüge. Kosten: 140 Euro (erm. 75), Anmeld.-Tel. 02159 916533 Meerbad Das Bad reduziert seine Öffnungszeiten während der Ferien, bleibt dennoch an allen Wochentagen geöffnet. Telefon 02132-916349, https://meerbusch.de/wir-in-meerbusch/hallenbad-meerbad.html Familienschwimmen Swim 4 Fun Familien mit zwei oder mehr Kindern (sechs Monate bis fünf Jahre) können am 31. Juli und am 8. August ab 15.45 Uhr Selbstrettungstechniken lernen. Telefon 02159 8282879. Tenniscamp GWR Büderich Grün Weiss Rot Büderich veranstaltet in der zweiten und sechsten Ferienwoche, jew. 10 bis 16 Uhr, Tenniscamps für Kinder (4-12 Jahre). Kosten: 190 Euro. Teenager bezahlen 110 Euro und trainieren täglich von 10.30-13 Uhr. E-Mail: tenniscamp-buederich.de. Malkurse Die Malschule „Malreich“ in Lank-Latum öffnet in der zweiten Ferienwoche, 10 bis 13 Uhr, für Kinder ab vier Jahren und Teenager ihre Türen. Telefon 02150 709988. Die Osterather Malschule „Kunstwecker“ bietet drei Kurse an: „Das Triptychon“ (15.-18.7) und „Jungle Birds“ (22.-25.7) kosten 120 Euro, jew. 10 bis 13 Uhr. „KidsArtClub“ (13.-16.8 und 19.-22.8), Kosten: 60 Euro, jew. 11-12 Uhr. Telefon 0178 814666. Arche Noah Die Farm öffnet zu den normalen Zeiten. Wochentags von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 14 bis 18 Uhr gibt es eine extra Ferienbetreuung. Telefon 0172 2114316. Volkshochschule Die VHS Meerbusch bietet vom 15. bis 19. Juli Englischvertiefungsunterricht für Sechst-, Siebt-, Neunt- und Zehntklässler an. Max. 12 Teilnehmer je Gruppe, Kosten: 66,70 Euro. Tel. 02159 916 500.

Ganz entspannt sieht Helga Wellen den Ferien entgegen. Die Rentnerin genießt einen Eisbecher, große Reisepläne für die kommenden Wochen hat sie nicht. „Als Rentnerin nutze ich lieber die touristenarme Zeit vor und nach den Sommerferien für meinen Urlaub“, erzählt sie. Denn grundsätzlich liebt sie das Reisen sehr: Ihr letztes Ziel war Dubai. Eines ist der Meerbuscherin bei der Auswahl ihrer Reisen besonders wichtig: Die Destination sollte möglichst nah am Meer liegen. In den nächsten sechs Wochen will sie das Blumenmeer in ihrem Garten genießen, bis es dann im September wieder in die weite Welt hinausgeht.

Kerstin und Björn Broda. Foto: RP/Marie Panzer

Kerstin Broda bleibt ebenfalls zu Hause in Osterath. Gemeinsam mit ihrem Mann stellt sie nun schon seit mehreren Jahrzehnten an der Meerbuscher Straße in Osterath eigenen Schmuck her. Auch in den Sommerferien ist die Goldschmiede geöffnet. „Im vergangenen Jahr lief das Geschäft gut und normal weiter“, erzählt die Geschäftsfrau, „obwohl viele Kunden verreist waren.“ Ihren Urlaub haben die Eltern von zwei erwachsenen Töchtern bereits hinter sich. Kerstin Broda: „Das Waldbaden in Meerbuschs Herrenbusch ruft dann aber doch noch das wunderschöne Gefühl der Erholung hervor.“

Karolin Voitz gibt Lese-Tipps. Foto: RP/Marie Panzer

Urlaubszeit ist Lesezeit – das bemerkt auch Karolin Voitz, Mitarbeiterin im Buchladen „Mrs. Books“ in Osterath. „Momentan ist die Hölle los“, beschreibt Voitz den Ansturm auf den Buchladen. Entweder seien es Schulbücher, die schnell noch vor den Ferien bestellt würden, oder Urlaubsschmöker, „die weggehen wie Butter“. Umso mehr freut sich die zweifache Mutter auf ihre Reise nach Schweden. Doch bis es so weit ist, arbeitet sie noch drei Wochen und berät die Meerbuscher fachkundig in Sachen Reiselektüre. Ihre Buchempfehlung für die Ferien: „Ein letzter Sommer in Méjean“. Wenn Karolin Voitz zwischendurch mal eine kleine Auszeit von der Arbeit braucht, liebt die Buchhändlerin lange Hundespaziergänge in Langst-Kierst am Rhein. „Das ist ein bisschen wie Urlaub.“

Nicola Meynköhn und ihr Hund Vienna. Foto: RP/Marie Panzer

Für Nicola Meynköhn ist Urlaub eng mit Mallorca verbunden. „Seit 17 Jahren geht es für uns in den Sommerferien jedes Jahr auf die Insel“, erzählt die Meerbuscherin. Für sie ist Mallorca der Inbegriff von Freiheit, Genuss und Leichtigkeit. Nachdem sie im Herbst vergangenen Jahres die Feilen niedergelegt und ihrer Goldschmiede-Werkstatt in Büderich den Rücken zugewandt hat, beschäftigt Meynköhn sich nun gerne mit Fotografie. „Jetzt im Sommer strahlen die Pflanzen mit einer ganz anderen Üppigkeit, und die Natur blüht in vollen Zügen“, schwärmt sie. Gelegenheit zum Fotografieren findet sie insbesondere während der Spaziergänge mit ihrem Hund Vienna am Rhein.