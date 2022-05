Über 300 Kinder bauen mit Begeisterung Instrumente : Martinus-Schüler bauen 200 Panflöten

Meerbusch Beim „Klangkunst“-Projekt stellen die Jungen und Mädchen der St. Martinus-Grundschule selbst Instrumente her. Auf diesen soll dann beim anstehenden Schulfest gespielt werden. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine Rolle.

In eine Klangwerkstatt, auf die die Bezeichnung im wahrsten Sinne des Wortes zutrifft, verwandelte sich an vier Tagen die Gemeinschaftsgrundschule Sankt Martinus in Strümp. Grund war die Klangkunst-Projektwoche, an der alle 335 Schüler, das gesamte Kollegium sowie das OBV-Team mit Begeisterung teilnahmen.